Covid | ora lo ammettono | “Il vaccino non impedisce l’infezione”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sebbene l’esperienza di millenni ci indichi che l’uomo è sempre riuscito a convivere con i virus respiratori attraverso il meccanismo del co-adattamento (mentre il nostro sistema immunitario si specializza nel contrastare il virus di turno, quest’ultimo per sopravvivere muta in forme che non uccidano l’ospite), i nostri principali organi di stampa continuano ad esaltare le sorti certe e progressive dei controversi vaccini a mRNA, che per alcuni studiosi, come il professor Mariano Bizzarri, rappresentano pure e semplici terapie geniche sperimentali. Tant’è che la Repubblica ha dedicato all’argomento un lungo approfondimento firmato da Antonio Cassone. Approfondimento il quale, pur esaltando oltre misura l’efficacia degli stessi vaccini nella lotta ad un coronavirus a bassa letalità, contiene alcuni elementi da sottolineare. I vaccini e la malattia grave Ma procediamo con ordine. Alla ...

...si assiste a una censura esplicita. Soprattutto nei confronti di chi ha criticato la politica anti - pandemia. Dopo l'ondata di proteste scatenata dalle scelte draconiane sul- 19, il ...... in termini di ospedalizzazioni e decessi, dopo la recente fuoriuscita dalla politica Zero." ... ma che, dopo la nascita di quelli sperimentali, che per la cronaca ha determinato un business ...

Ricciardi: «Covid occasione persa per il sistema sanitario ora si procede verso il darwinismo medico» Nordest Economia

Via Klain, ora Biden si affida allo Zar del Covid InsideOver

Anche le mani della mafia sui fondi Covid, 15 denunce - Ultima Ora Agenzia ANSA

Covid, ora la Cina fa paura - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Cina: 13.000 morti per Covid in ospedale in una settimana - Ultima ... Agenzia ANSA

Dopo quelli di Ascoli Piceno e Offida, un altro Carnevale Storico del Piceno ha annunciato che tornerà quest'anno in pompa magna dopo le restrizioni legate al Covid. (ANSA) ...Sono 616 i nuovi positivi al Covid in Campania (a fronte di 10058 test eseguiti, di cui 2097 molecolari). Il tasso di incidenza al covid in Campania oggi ...