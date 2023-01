Cosa porta il premier giapponese a Kiev

Leggi su formiche

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il, Kishida Fumio, sta pianificando una visita ache dovrebbe avvenire entro febbraio. Tokyo intende dar seguito al suo impegno nell’ambito dell’invasione russa dell’Ucraina; impegno perfettamente allineato nel solco occidentale. In qualità di Paese presidente del G7, l’ideaè di guidare simbolicamente (e non solo) il continuo sostegno all’Ucraina e di rilasciare un documento congiunto che condanna l’invasione russa. La situazione in Ucraina sarà d’altronde parte (centrale) delle discussioni del vertice in programma a maggio, a Hiroshima — incontro di cui Zelensky potrebbe anche essere ospite. D’altronde leadership politiche europee e statunitensi visitano a cadenza quotidiana la capitale ucraina, e Kishida non vuole restare indietro nel processo. In questi giorni è per esempio ...