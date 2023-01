Cosa Nostra | i due boss intercettati criticano Riina | “Ha portato alla distruzione” Mentre ammirano Buscetta | “Aveva 7 paia di coglioni”

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Niente cose infami, ma perché pure tutte queste bombe tutti questi giudici, tutti questi … ma chesono … non è nel Dna di questa. Le bombe là fuori, fare morire gente innocente”. Il giudizio tranchant sulla svolta stragista voluta da Totòè captato dai carabinieri di Palermo lo scorso 5 luglio. A parlare sono Gaetano Badagliacca e Antonino Anello, entrambi arrestati (il primo in carcere, il secondo ai domiciliari) nell’operazione di martedì che haall’arresto di 7 persone a capo del mandamento di Rocca Mezzo Monreale, subordinato a quello di Pagliarelli. Uno statuto, regole ben delineate e un’etica contestata: c’è perfino questo nelle intercettazioni dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. Dalle carte dell’indagine della Dda, guidata dal capo della procura Maurizio de Lucia e ...

