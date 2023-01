Cosa è in grado di fare Nunzia De Girolamo | il trionfo della conduttrice

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) È tornato sabato 21 gennaio, dopo la mezzanotte, su Rai Uno, Ciao Maschio, il programma condotto daDe. Alla finepuntata, l'opinione che era stata di Drusilla Foer nella prima edizione, è ora, nella terza, dei Karma B. Loro bocciano o promuovono gli intervistati. Il programma è piacevole e divertente ma quella certamente indi condurre anche altre trasmissioni di talk, èDe. Ci sono vari tentativi per rinnovare i palinsesti e non c'è dubbio che Splendida cornice, varietà culturale di Rai Tre, condotto da Geppi Cucciari, è una buona. Non è stata una grande partenza in termini di ascolto, ma per i programmi come Splendida cornice bisogna dare tempo al pubblico di conoscere, affezionarsi e capire che talvolta dalla ...