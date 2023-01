Meloni ha proseguito ribadendo che "la guerra di aggressione della Federazione Russa all'" ...la piena integrazione europea significhi lavorare per una cooperazione nella lotta alla, ...L'e i paesi balcanici ' La guerra di aggressione della Federazione russa all'- ha ...e la piena integrazione europea significhi lavorare per una cooperazione nella lotta alla,...

Corruzione in Ucraina: il repulisti annunciato da Zelensky e le dimissioni nel suo staff e nel governo di Kiev Open

Corruzione a Kiev, raffica di dimissioni: lasciano due viceministri, il numero due dello staff di Zelensky e… Il Fatto Quotidiano

Ucraina, rimpasto ai vertici: si dimettono per corruzione un viceministro e il numero due dello staff Zelensky la Repubblica

Corruzione in Ucraina: si dimettono il viceministro della Difesa e Tymoshenko Secolo d'Italia

Ucraina ultime notizie. Si dimette vice ministro Difesa ucraino per accuse di corruzione Il Sole 24 ORE

Il vice ministro della Difesa dell’Ucraina, Vyacheslav Shapovalov, ha rassegnato le sue dimissioni citando ”accuse di corruzione” provenienti dai mezzi di informazione e che lui ritiene senza ...Il presidente Zelensky aspetta la consegna dei sistemi missilistici antiaerei Patriot, si dimettono il numero due del suo staff, Kyryl Tymoshenko e il viceministro della Difesa. Esattamente 11 mesi di ...