Coppa Italia femminile 2022 2023 | Pomigliano-Roma aprirà i quarti di finale

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sta per partire laFerrovie dello Statone, che ripartirà domani con le gare d’andata deidi. Il programma prenderà il via alle ore 12.30 con, proseguirà alle 14.30 con Fiorentina-Milan e Sampdoria-Inter e si chiuderà alle 18 con il calcio d’inizio di H&D Chievo Women-Juventus. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su TimVision.e Chievo – che è l’unica formazione di Serie B ad aver superato la fase a gironi – non erano mai arrivate così avanti nella competizione, mentre le altre sei squadre si erano qualificate per idianche nella passata edizione, vinta poi dalla Juventus che grazie al successo sullaconquistò ...