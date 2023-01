Conte-show contro Meloni | Sallusti lo sotterra in diretta | Ha la faccia come il c

(Di martedì 24 gennaio 2023) A Dimartedì va in scena il Giuseppe, con l'ex premier ora alla guida del Movimento 5 stelle che spara a zero sul governo di Giorgiaaccusandola di mancate promesse, giravolte e incoerenze. Insomma, ogni sorta di tradimento politico. Con il Pd concentrato sulle primarie, d'altronde, all'opposizione restano solo i grillini. Da Bruxelles, dove è andato in "missione" per incontrare tra gli altri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen,attaccada copione la modifica del Reddito di cittadinanza: "L'Italia con questo governo va intendenza in tutta Europa. Oggi al Parlamento Ue, nella Commissione Lavoro e affari sociali, hanno approvato il varo di una direttiva per il reddito minimo adeguato, noi invece lo smantelliamo. Così creiamo un ...

... i due esperti inglesi che conducono 'The Transfer'. In collegamento dalla sede di Sky a ... Non è una trattativa legata al futuro di. In questo momento tanti club vorrebbero prendere Zaniolo ...Già in passato, del resto,aveva accusato alcuni talkdi evidenziare solo le irregolarità sulla percezione del sussidio e non gli aspetti positivi. Infine facciamo notare che quelle ...

Dimartedì, Sallusti stronca il Conte-show: "Ha la faccia come il c**o" Il Tempo

"Il regaletto ha creato bamboccioni". L'anziano stende Conte sul ... ilGiornale.it

Conte, show amaro: "Tottenham tra i favoriti Follia. Servono investimenti" VIDEO Tuttosport

'Calciomercato Show Europe', il punto sulle trattative con i Di Marzio d'Europa Sky Sport

Premier League, il Manchester City ribalta Conte: 4-2 finale, Mahrez ... Calciomercato.com

A Dimartedì va in scena il Giuseppe Conte show, con l'ex premier ora alla guida del Movimento 5 stelle che spara a zero sul governo ...Doccia gelata per l'ex premier, avvicinato da un cittadino che lo ha incalzato sul reddito di cittadinanza: "Ha creato disoccupazione e bamboccioni". La replica del leader 5S è imbarazzante ...