Conte | “Mentre Ue pensa a direttiva sul reddito minimo | l’Italia cancella quello di cittadinanza Andiamo verso situazione di emergenza sociale”

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Abbiamo parlato con il commissario per l’occupazione Schmit della prospettiva negativa per, Paese in cui si registrano paghe da fame e in cui il governo vuole smantellare il decreto dignità, facendo così diffondere il precariato”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, a margine dei suoi incontri a Bruxelles con il commissario Nicolas Schmit e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. “Oggi la Commissione ha invocato l’adozione di unasulper contrastare la povertà,in Italia stannondo ildi. Stiamo andandounadi“, ha concluso ...

la coppia- Paratici, per motivi completamente diversi, sono tutt'altro che sicuri di restare anche in futuro. Quindi l'operazione da 35 milioni è oggi a rischio.I bianconeri accettarono quella proposta,la Roma oggi non vorrebbe un obbligo legato a ... Non è una trattativa legata al futuro di. In questo momento tanti club vorrebbero prendere ...

Conte: “Mentre Ue pensa a direttiva sul reddito minimo, l’Italia cancella quello di cittadinanza Il Fatto Quotidiano

Il nuovo cambio d'abito di Giuseppe Conte si fa a Bruxelles con i ... Domani

"Il regaletto ha creato bamboccioni". L'anziano stende Conte sul ... ilGiornale.it

Donzelli contro Conte: "Non puoi darci lezioni. Da premier scarcerasti i mafiosi con la scusa del Covid" Secolo d'Italia

>ANSA-FOCUS/ Conte cerca nuove alleanze in Ue, 'valutiamo Verdi ... Agenzia ANSA

La campagna d’Europa di Conte serve a costruirgli una veste da europeista attento al sociale. Il suo obiettivo è diventare il punto di riferimento dell’ambientalismo italiano. Ecco perché lavora all'i ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...