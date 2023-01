Conte | 'Il solito Kane | ma non è più il mio Tottenham' VIDEO

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'allenatore del, Antonioha dichiarato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro il Fulham: "fantastico,...

... con 4 uomini sia a centrocampo che in difesa si potrebbe mantenere ilattacco a due punte ... e su Lukaku, che tornando in forma e giocando con costanza potrebbe tornare quello di, ...... Matteo Paolillo che interpreta Edoardoche da quando ha raccolto il testimone di Ciro Ricci ... quindi mi trovi lì in giro vado a salutare le signore del basso sotto la casa dove io, di, ...

Conte: "Quando lascio un club di solito mi rimpiangono". E intanto spunta Tuchel per gli Spurs TUTTO mercato WEB

Conte: "Di solito quando lascio un club poi mi rimpiangono molto. Sto facendo riflessioni importanti... Fcinternews.it

Conte: "Mi manca la famiglia, sto riflettendo sul mio futuro al Tottenham" Sky Sport

"Asservite i magistrati", "Nessuna lezione". Scintille tra Conte e FdI ... ilGiornale.it

Blog: Che succede all'Inter Dal carro-armato di Conte ad Inzaghi! vivoperlei.calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: Ci ho pensato per diverso tempo, ma l'Inter 2022-2023 non riesco a comprenderla. Dimostra di essere in grado di fare ottime partite contro grandi squadre ...Nella vittoria di ieri contro il Fulham, il Tottenham di conte ha mostrato una grande solidità difensiva, oltre al solito Kane Il Tottenham ieri sera ha vinto 1-0 a Craven Cottage superando il Fulham ...