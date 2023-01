Conte “Il Governo crea le premesse per un disastro sociale”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dalhanno fatto una manovra nel segno dell'austerità, nonoccupazione. L'unica promessa che sta mantenendo è l'abolizione del reddito di cittadinanza, ma l'Italia così va in controtendenza. Oggi al Parlamento europeo hanno dato l'ok a una direttiva che stabilisce un reddito minimo adeguato e noi lo smantelliamo, creiamo unconsapevolmente”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, ospite a “DiMartedì” su La7. “In questo momento abbiamo in Italia unche non riesce ad adottare le misure adeguate e stando leper un grande. Questo mi dispiace molto, ha fatto una manovra economica più prudente di quella di Draghi”, ha aggiunto. ...