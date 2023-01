Conte | Euroscetticismo è stato un errore di gioventù

(Di martedì 24 gennaio 2023) Bruxelles, 24 gennaio 2023 "L'undi. C'èun percorso evolutivo del Movimento 5 stelle nel corso degli anni. I tempi delle prime alleanze in Europa sono ...

Bruxelles, 24 gennaio 2023 "L'è stato un errore di gioventù. C'è stato un percorso evolutivo del Movimento 5 ... Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, in un ......l'associato all'anti - sistema. Un partito che, nei fatti, aveva messo in seria difficoltà l'operato di Draghi a partire dalla guerra in Ucraina, viste le continue opposizioni di...

++ M5s: Conte, alleanza con euroscettici errore di gioventù ++ ... Agenzia ANSA

Beghin (M5s) a Fanpage: Case green Dalla destra solo ... Fanpage.it

Pagelle politici italiani: Meloni l'underdog, Renzi il gran cocchiere, Conte il redivivo ilmessaggero.it

La politica italiana. Il prezzo della stabilità la Repubblica

Il “nemico” esterno per coprire i guai La Stampa

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 gennaio 2023 "L'euroscetticismo è stato un errore di gioventù. C'è stato un percorso evolutivo del Movimento 5 stelle nel corso degli anni. I tempi delle prime alleanze i ...