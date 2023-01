Conte disperato per aiutare Kane a vincere il trofeo per convalidare i record degli Spurs

Leggi su justcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Tottenham Antoniodesidera disperatamenteHarryuncon il club perché crede che il successo darà più validità ai suoiha segnato il gol della vittorianella vittoria per 1-0 di lunedì contro il Fulham, con il suo gol che lo ha visto eguagliare ildi gol di Jimmy Greaves per il club. L’attaccante inglese ha ora 266 per gli, con solo uno in più sufficiente per scrivere il suo nome nei libri di storia del club. Ma, 29 anni, deve ancorauncon il Tottenham, che ha avuto l’ultimo successo nella ...