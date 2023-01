Consorzio Finocchiona Igp | 300mila api protette e 300 mln fiori impollinati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Labitalia) - Prosegue il percorso di sostenibilità tracciato già da tempo daldellaIgp, che per il 2023, in collaborazione con 3Bee, la climate tech company che opera per proteggere la biodiversità e la qualità di vita degli impollinatori e delle api, avvia un'operazione con un impatto su circaapie 300 milioni dil'anno. Un'iniziativa importante volta a sensibilizzare il pubblico riguardo la salvaguardia delle api, considerate a ragioni le vere e proprie 'sentinelle dell'ecosistema', il cui numero si è drasticamente ridotto a causa dell'inquinamento e dell'utilizzo di pesticidi, causando danni incalcolabili all'ecosistema dell'intero territorio. “Già diverso tempo fa - spiega Alessandro Iacomoni, presidente del ...