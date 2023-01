(Di martedì 24 gennaio 2023)dei carburantiilcon il ministro Adolfo Urso. Le presidenza nazionale Faib Confesercenti ha deciso di ridurre a un solo giorno lodei, previsto dalle ore 19 di questa sera e per 48 ore. La decisione, fa sapere la Federazione citata dall’Ansa, verrà presentata alla riunione di coordinamento con le altre sigle, fissata per domani mattina, mercoledì 25 gennaio.le ultime rassicurazioni avute dalnell’incontro finale del primo pomeriggio, i responsabili delle varie sigle hanno aperto una consultazione lampo al termine della quale Faib Confesercenti ha annunciato la riduzione dell’agitazione. «In segno di apprezzamento del lavoro svolto dal ministro e dai suoi collaboratori, e con l’obiettivo di ...

Al termine dell'incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso , i sindacati hannolodei benzinai di 48 ore: la durata della protesta è stata ridotta a un giorno solo soltanto da Faib Confesercenti.dei benzinai di un giorno ma solo per Faib ...... contrarie alle misure del decreto Trasparenza sui prezzi di benzina e gasolio, nell'arco delle tre riunioni (una a palazzo Chigi e due al Mimit) avevano sospeso lopoinonostante ...

Benzinai, Faib decide per lo sciopero di un solo giorno | Fegica e Figisc/Anisa confermano lo stop di 48 ore TGCOM

Confermato sciopero dei benzinai, gestori spaccati dopo il vertice in extremis col governo Open

Benzinai, sciopero confermato il 25-26 gennaio - Attualità Agenzia ANSA

Sciopero dei benzinai confermato: chiusi anche i self-service, tutte le informazioni con date e orari iLMeteo.it

Benzinai, confermato lo sciopero del 25 e 26 gennaio: "Da governo solo confusione" Sky Tg24

"Il tentativo in extremis fatto dal ministro Urso, peraltro apprezzato, non riesce ad intervenire con la necessaria concretezza".Faib Confesercenti ha ridotto lo sciopero dei benzinai ad un solo giorno: la decisione non è stata accolta dalle altre organizzazioni del settore.