(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) - Secondo una nuova ricerca pubblicata su Nature dalla Ben-Gurion University, oltre il 40% dei vertebrati terrestri sarà minacciato dalentro la fine del secolo. Utilizzando uno scenario di emissioni elevate con un riscaldamento di 4,4°C, gli scienziati prevedono che il il 41% dei vertebrati terrestri subirà eventi termici estremi entro il 2099. Lo stress termico provoca drammatiche morie e può spazzare via interi ecosistemi, come è accaduto nell'ondata di calore del 2021 lungo la costa canadese del Pacifico, che secondo gli esperti ha ucciso più di un miliardo di animali marini.

Ci si guadagna e ci si sta al. Hub del gas, organizzare, impiantare strutture che facciano ... Davanti casa, di pubblica iniziativa,soldi pubblici, un servizio pubblico, una cosa utile. L'...Sopra la monegasca si è tenuta alun cappotto di Chanel . Il modello doppiopetto in tweed di lana a quadri, decisamente morbido, è in vendita a 6.950 euro . A completare il look una borsa ...

Con il caldo estremo a rischio quasi un vertebrato su due Adnkronos

Telenuovo | Domenica 29 gennaio festa del radicchio di Maserà ... TG Padova

Ecco i benefici di farsi un bagno caldo e rilassante con gli oli essenziali Info Cilento

Segre: “Primo gol col Palermo Dico tutto. Barbera caldo, con questa società sogno…” Mediagol.it

Caldo anomalo, mimosa fiorita in Toscana con tre mesi di anticipo ... LA NAZIONE

Istruttoria in corso non si può considerare un "plusvalenze bis" per Samp, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese. È lo stesso fascicolo della manovra stipendi Juve ...Questo luogo super moderno e con tutti i comfort è perfetto per questi dolci gattini, infatti è diventato il loro posto preferito per dormire – VIDEO. I gatti passano la maggior parte del loro tempo a ...