Con il Bitcoin si guadagna o si perde? Alcuni dati a confronto

Leggi su moltouomo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nel novembre del 2021, il valore delha toccato il suo massimo storico, intorno ai 69mila dollari. Da quel momento ha iniziato un ripiegamento che lo ha portato a circa 15mila dollari, non riuscendo a scampare al cryptowinter in atto. Se ne potrebbe dedurre che la maggioranza dei possessori di BTC, quindi, si trovi al momento in perdita. Al contrario, nella realtà chi ha investito nel corso degli anni nell’icona crypto attribuita a Satoshi Nakamoto hato, spesso largamente dal suo investimento. Ad affermarlo è un recente studio di IntoTheblock, una società di analisi on-chain, secondo il quale per il 59% degli interessati il possesso diè redditizio, contro il 38% di chi. Questo attivo è dovuto al fatto che la moneta virtuale viene scambiata al di sopra dell’attuale “prezzo realizzato”, il ...