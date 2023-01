Comune di Alberobello | Concorso per 2 Posti come Istruttore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ildiha indetto Concorsi Pubblici per la ricerca di 2 Figure Professionali, di cui 1 Postodi Vigilanza, categoria C e 1 PostoDirettivo Tecnico, categoria D. Per tutte le Posizioni é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Non meno importante informare che questi Bandi sono riservati a favore dei Volontari delle Forze Armate. La Regione Puglia offre ogni giorno nuove opportunità di Candidatura a vari Concorsi per le più importanti mansioni nella Pubblica Amministrazione. Alla voce Approfondimenti clicca sul link dedicato alla Regione in oggetto, troverai sicuramente l’offerta che merita la tua attenzione. Bando diE' indetta selezione pubblica, per la copertura a tempo pieno ...