Come mai l' ha fatto? La frase che asfalta Molinari | sospetto inquietante

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non si placano le voci sui presunti rapporti tesi tra John Elkann e Maurizio. Addirittura, vociferava Dagospia ormai mesi fa, l'imprenditore ceo di Exor e presidente di Ferrari e Stellantis starebbe pensando di sostituire il direttore di Repubblica. Al suo posto? Massimo Giannini. La riprova - scrive oggi il sito di Roberto D'Agostino - una scelta non passata inosservata. "mai Elkann, per ricordare il nonno Gianni Agnelli, si èintervistare dal direttore de La Stampa e dall'ex direttore di Repubblica, Ezio Mauro?". Insomma, Elkann ha messo da parte. Sempre secondo vecchi retroscena, dietro i malumori ci sarebbe la direzione dell'attuale numero uno di Repubblica. D'altronde le vendite confermano: secondo i dati Ads, a giugno 2022 la direzionegarantiva ...

...norme e istituzioni globali e gli avanzamenti delle tecnologie e delle minacce biologicheil ... '90 secondo alla mezzatotte e' il punto piu' vicino alla mezzanotte in cui si e'trovato l'...Riferendo il contenuto della serie Fedez, scoppiando a ridere, ha commentato: "Beh, innanzi tutto possiamo dire, non l'hannotrovata",a voler dare uno "spoiler" sul finale. Gossip ...

Vinz racconta il nuovo singolo Come mai, in cui canta un suo ... Spettacolo.eu

Come sarà il visore Apple Reality Pro WIRED Italia

Il Crédit Agricole non scalerà Banco Bpm. Il ceo Maioli: come Creval Mai due storie uguali Milano Finanza

Nordio, Baldino: "Come mai il distinguo della Meloni Magistrati ... La7

Come ChatGPT nessuno mai: le opportunità del “chatbot marketing ... Agenda Digitale

Mai prima d’ora il ballottaggio per il capocannoniere tra due africani: Lookman e Osimhen, vincerà la Nigeria La serie A non ha mai avuto nella storia un capocannoniere africano. Ademola Lookman e Vi ...Milena Vukotic in una lunga intervista ha parlato della sua carriera, di Pina Fantozzi e di Nonna Enrica di Un Medico in Famiglia: “Sarebbe ...