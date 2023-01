Com’è la vita nella mommune | le ‘comuni’ o il co-housing per mamme single

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 24 gennaio 2023) Diventarenon è mai facile; esserlo da sole può diventare non solo estremamente complicato, ma quasi impossibile. Il desiderio di dare ai propri figli il meglio possibile, sia in termini di attenzioni che di sostegno materiale, difficilmente si concilia con la sfera privata e professionale. Specie in un Paese come l’Italia dove le tutele per le madri lavoratrici sono spesso carenti e insufficienti. Per molte madriquesta condizione rappresenta un problema da gestire. Dalla storia di Kristin Batykefer, la TikToker che ha reso nota la realtà delle, nasce una soluzione particolarmente interessante. Cosa sono le? Essere soli, per scelta propria, per scelta altrui o per eventi imprevedibili, può rappresentare un problema, specie quando ci si deve occupare della crescita di un neonato e di un ...