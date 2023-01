Colpo di scena a Uomini e Donne | torna Giorgio Manetti? C’è solo un problema

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 24 gennaio 2023)ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo ipotetico ritorno a. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha spiegato se ci siano le basi per decretare un suo ritorno trionfale. Inoltre, il gabbiano che per mesi ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 non ha potuto fare a meno L'articolo proviene da KontroKultura.