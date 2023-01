Colle Sannita | Piacquadio attacca il Comune | “Servizi indegni | troppi disagi nel paese”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere di minoranza Maurizio, referente di zona di Fratelli d’Italia, interviene in una nota ponendo l’attenzione sulla qualità deicomunali erogati a. “In un momento storico così delicato – si legge nella nota – in cui le imposte comunali come le altre tasse gravano in maniera decisiva sui bilanci familiari, ci si aspetterebbe quantomeno un dignitoso ritorno in termini di. Aldiciò non accade – continua– l’amministrazione Iapozzuto ha dimostrato ormai da quasi quattro anni che la gestione deiè affare tutt’altro che dignitoso. Già in altre occasioni avevo fatto notare che ordinanze e avvisi venivano ...