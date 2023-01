COLLA ZIO | Dal 22 marzo ROCKABILLY BLASTER TOUR | il tour del disco d’esordio “ROCKABILLY CARTER”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dopo la data d’uscita dell’album– “” – il prossimo 17 febbraio, iZIO – in gara tra i Big al Festival di Sanremo con “NON MI VA”, annunciano oggi anche il loro ritorno live con. Il– organizzato da Vivo Concerti che ha scelto iZIO per entrare a far parte del suo prestigioso roster – partirà martedì 22da Roma (Largo Venue), per poi proseguire giovedì 30a Firenze (Viper Theatre), venerdì 31a Bologna (Locomotiv Club), lunedì 3 aprile a Torino (Hiroshima Mon Amour) e terminerà nella loro città, a Milano, martedì 4 aprile (Santeria ...

, il collettivo milanese formato da Tommaso Bernasconi, Tommaso Manzoni, Andrea Malatesta, Andrea Arminio e Francesco Lamperti, presenta così ' Non mi va ', il brano con cui esordiranno a ..."No, non paragonateci a nessuno. Siamo noi, siamo ie abbiamo puntato sull'originalità, che è la nostra cifra stilistica". Il giovane collettivo milanese, nato tra i banchi di scuola e arrivato ora sul palco dell'Ariston in gara dopo aver ... Colla Zio a Sanremo, non paragonateci ad altri, siamo unici Dopo la data d’uscita dell’album d’esordio – “ROCKABILLY CARTER” – il prossimo 17 febbraio, i COLLA ZIO – in gara tra i Big al Festival di Sanremo con “NON MI VA”, annunciano oggi anche il loro ...I tre cantanti portano le loro intime storie di quotidianità per la prima volta sul palco dell'Ariston. La vittoria La sognano a metà ...