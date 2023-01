Codice appalti | Rubano | “Bandiera di Forza Italia”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl deputato die capogruppo in commissione finanze, Francesco Maria, saluta con “soddisfazione“ l’accelerazione impressa dal Ministro Salvini con il decreto legislativo per l‘ attuazione del nuovodegli. “La semplificazione e la sburocratizzazione sulla normativa sugli, penalizzati dalla lentocrazia che ha bloccato centinaia di opere pubbliche nel nostro Paese – afferma– è unadi. Nel dl va ancora migliorato qualche dettaglio – conclude il parlamentare – ma la strada per una normativa più agile e efficiente è aperta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Semplificare, velocizzare, tagliare la burocrazia: sono questi i principi ispiratori che mi hanno guidato nel mettere mano alla nuova stesura deldegli. Abbiamo davanti anni di opportunita' straordinarie dal Giubileo a Roma nel 2025 alle Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 fino alla candidatura per Roma a Expo 2030. Sara' una ...... "Mi felicito con Salvini per l'input che ha dato al decreto" 'Mi felicito con il ministro Salvini per l'input che ha dato al decreto legislativo per l'attuazione deldegli. E' un ...

