Claudio Santamaria | furia contro Roberta Bruzzone | “Dice che Francesca Barra ha inventato l’aborto”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’attoreè intervenuto con un post su Instagram contenente un lungo sfogo nei confronti della criminologa. Ma cosa è successo? E come mai il marito disarebbe intervenuto via social prendendo le difese della moglie ed attaccando la nota criminologa?, sfogoDa ciò che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.