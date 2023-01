(Di martedì 24 gennaio 2023) «L?Europa per tanto tempo non si è accorta di non avere energia e un piano di sicurezza energetica. Insomma, era come una Ferrari senza benzina».,...

Operazione che andrà a compimento nell'inverno 2024 - 2025, come confermato questa mattina dall'amministratore dell'Eni, a margine della visita ai giardini intitolati a Enrico Mattei.Operazione che andra' a compimento nell'inverno 2024 - 2025, come confermato questa mattina dall'amministratore dell'Eni, a margine della visita ai giardini intitolati a Enrico ... Claudio Descalzi: «Stop al gas russo dal 2024. Siamo gli unici connessi con il Nord Africa, possiamo rifornire «L’Europa per tanto tempo non si è accorta di non avere energia e un piano di sicurezza energetica. Insomma, era come una Ferrari senza benzina». Claudio ...Meloni si fa bella con gli accordi di Mario Draghi e Luigi Di Maio per liberarsi dalla dipendenza dal gas russo ...