Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023 | Goggia comanda in discesa

Oggi è andata in scena la manche finale del gigante femminile a Kronplatz, valida per ladel Mondo di sci alpino 2022/2023. Vince Mikaela Shiffrin che trova la vittoria numero 83 indel Mondo superando Lindsey Vonn e si porta a 3 vittorie dal record generale dello svedese Stenmark, ritirato e fermo a 86 vittorie. Chiudono il podio Lara Gut e un'ottima Federica Brignone che, ...... quella di San Siro, che non solo allontana ancora di più i nerazzurri dalla vetta della... visto che nelle prossime settimane oltre al campionato l'Inter sarà di scena sia inItalia (...

Sci, gigante Kronplatz: Shiffrin, 83^ vittoria in Coppa del mondo. Brignone 3^ Sky Sport

Coppa del Mondo Plan de Corones Kronplatz LIVE: primo gigante ... Eurosport IT

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2023 in DIRETTA: Bassino non rimonta, tra poco Federica Brignone OA Sport

Classifica Coppa del Mondo sci fondo Livigno 2023 DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi

Livigno promossa a pieni voti al primo esame Coppa del Mondo. L ... NEVEITALIA.IT

KRONPLATZ (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo ...Sono le nevi italiane di Plan de Corones il teatro in cui l’americana Mikaela Shiffrin nello slalom gigante firma il successo numero 83 in Coppa del mondo, nuovo record assoluto in campo femminile. Li ...