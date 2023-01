Ciclismo | Nairo Quintana verso il ritiro | mercoledì conferenza a Bogotà

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023)potrebbe lasciare presto il, come comunicato dalla stampa colombiana. Il 32enne avrebbe convocato perunastampa adove annunciare il, decisione presa poiché si trova senza squadra dopo la risoluzione del contratto con l’Arkea-Samsic per la positività al tramadolo allo scorso Tour de France. Il corridore, che aveva rifiutato nei mesi scorsi una proposta del team Medellin-EMP, sperava di trovare ancora posto in una squadra del World Tour ma l’assenza di offerte potrebbe aver convinto il vincitore del Giro 2014 e della Vuelta 2016 a fermarsi definitivamente. SportFace.