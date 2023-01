Ci sono tutte le autorizzazioni | a breve l’apertura del cine-teatro Imperia

(Di martedì 24 gennaio 2023) MONREALE – Nel giro di qualche settimana, forse in occasione di San Valentino, prevista l’inaugurazione del, chiuso da 32 anni. L’edificio realizzato nel 1956 e chiuso negli anni ’80, dopo essere stato gestito per decenni da privati, fu acquistato dal comune di Monreale con l’obiettivo di un restauro, mai realizzato, nonostante fosse stato conferito l’incarico. La svolta è arrivata con l’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, che è riuscito a chiudere un lungo contenzioso. Soltanto così è stato possibile iniziare i lavori di ristrutturazione.già state definitele opere e collocati gli arredi della struttura che può contenere 380 persone sedute. Inoltre,già state installate le attrezzature elettroniche per farne luogo di ...

