Chiesa nel mirino del Real Madrid per la prossima estate

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 gennaio 2023) Secondo quanto scrive Fichajes.net, ilsarebbe interessato a Federico, della Juventus, per rafforzare il suo reparto di attacco. A giocare in favore del club spagnolo potrebbe essere la penalizzazione del club bianconero in campionato, in virtù della riapertura del processo sportivo sulle plusvalenze. Il portale scrive: “Federicopotrebbe essere l’opzione inaspettata per ilper rafforzare il suo attacco. A 25 anni il calciatore italiano è un grande talento per il presente e per il futuro e da sano ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo. La Juventus non renderà facile la sua partenza”.è tornato in campo da qualche settimana dopo un anno di stop a causa di un grave infortunio ed ha già portato dei benefici alla ...