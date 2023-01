Chiariello | “Marcia trionfale del Napoli sulle macerie strisciate Datevi al curling”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Umbertoapprezza ladele dice alle altre di darsi alAumenta il distacco delavversarie. Con il passo falso dell’Inter, gli azzurri volano a +13 sull’Inter ed ora sono in attesa di conoscere il risultato di stasera tra Lazio e Milan, così da capire il distacco finale del girone d’andata. Non v’è dubbio che gli azzurri di Luciano Spalletti siano la favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto. Umberto, dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Empoli, ha scritto un messaggio sui suoi account social ufficiali: “+ 13 sull’Inter; + 9/12 sul Milan (?). Al netto delle penalizzazioni (a noi non interessano). Non è ...