Chi ha incastrato Andrea Bonafede | il golem di Messina Denaro “tradito” da un commerciante d’auto

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dai tempi delle prime operazioni dell’antimafia i fiancheggiatori di Matteovengono chiamati “”. Nella mitologia ebraica erano figure antropomorfe che venivano “risvegliati” per sottostare ai voleri di chi li utilizzava. Nella dialettica dell’Antimafia sono lì ad indicare le persone che hanno protetto la latitanza dell’Ultimo dei Corleonesi. Tra questi c’è, arrestato ieri nonostante abbia negato di sapere chi fosse la persona a cui faceva da autista. Secondo gli inquirentiera “uomo d’onore riservato”. Era stato quindi creato come mafioso ma all’insaputa del resto dell’organizzazione. La casa della madre Giuseppa Cicio è stata molto probabilmente utilizzata dal boss. Ma, racconta oggi La Stampa, suc’è anche ...

Tra questi c'è Andrea Bonafede , arrestato ieri nonostante abbia negato di saperefosse la ... su Bonafede c'è anche una storia che riguarda il modo in cui è stato. Un rivenditore d'auto ...Mio padre è rimastonell'ascensore" prosegue Daniela. " Siamo spaventati dalla neve a causa dell'incompetenza didovrebbe garantire l'efficienza delle linee elettriche. Ogni anno è la ...

Chi ha incastrato Andrea Bonafede: il golem di Messina Denaro ... Open

''Chi ha incastrato Chico Forti'' di Lorenzo Matassa Palermomania.it

In dvd “Chi ha incastrato Babbo Natale” con Alessandro Siani e ... Mediatime Network

Ritorno al futuro: i 15 migliori easter egg della trilogia WIRED Italia

Messina Denaro si è lasciato prendere. Parla l'ex pm antimafia Scarpinato Affaritaliani.it

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ruba attrezzi da giardino e da lavoro per 1.500 euro, arrestato (e poi rimesso subito in libertà) un 63enne. Lo scorso 20 gennaio, i Carabinieri del ...Già in rossonero per qualche mese, finì nell’operazione che portò l’attaccante al Milan, da sempre suo amico. E ora piace ai nerazzurri per il dopo Skriniar ...