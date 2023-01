Chi è Francesca Manzini | carriera | età | altezza | fidanzato e Instagram

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 24 gennaio 2023)è nata a Roma il 10 agosto del 1990 sotto il segno zodiacale del Leone, pesa circa 70 kg ed è alta 170 cm, il suo accountufficiale è @f manza1.è sempre stata molto legata a suo padre, Maurizio, il quale ha lavorato nel mondo del calcio come dirigente della Lazio. Ed è proprio da quest'ultimo che ha ereditato la sua intensa passione per questo sport.ha confessato di non aver avuto un'infanzia facile, da adolescente, infatti, è dimagrita moltissimo: è arrivata a pesare poco più di 48 kg, a causa di diversi disturbi alimentari, che ad oggi ha lasciato alle spalle. Dopo aver sconfitto l'anoressia e la bulimia, però, ha dovuto affrontare un'altra malattia, ovvero un tumore al collo dell'utero. Con impegno e costanza però è riuscita ...