Chi è Don Bruno Maggioni | il prete canterino di The Voice Senior 3?

(Di martedì 24 gennaio 2023) Donè diventato un personaggio pubblico da quando si è esibito sul palco di The3. Il sacerdote, già parroco a Margno in Valsassina, un comune italiano di 368 abitanti della provincia di Lecco, era già noto per alcuni video virali, ma alla trasmissione condotta da Antonella Clerici, nessuno dei giudici si è girato. A differenze di quanto successe a Suor Cristina, l’avventura dinel programma di Rai 1 è già finita. Donè nato a Lecco il 17 dicembre 1957 e ci tiene a sottolineare che festeggia il compleanno nello stesso giorno di Papa Francesco, nato il 17 dicembre 1936. La passione per il canto l’ha sempre avuta, nella clip di presentazione al programma ha detto che canta da quando era un bambino. “Il canto libera ...

... le accuse nei confronti degli operatori della struttura sanitariaUva di Foggia, se confermate,... DaDa uno Stato incapace di proteggere i propri cittadini più fragili. Infatti, questo è ...... che ha dimostrato quanto lo Spazio , oltre ogni misura, abbia sempre qualcosa da raccontare a... la fine sopraggiunge nel momento in cui una nuova vita inizia, proprio come avviene in't Look ...

Don Bruno: età, cognome, origini e canzoni del prete di The Voice ... Tag24

The Voice Senior 2023 chi è Don Bruno Maggioni, il parroco che ha duettato con I Ricchi e Poveri Piper Spettacolo Italiano

Chi è Don Bruno The Voice Senior parroco concorrente da Valsassina ControCopertina

Don Gilberto Pozzi, lo “Schindler” di Clivio Diocesi di MIlano

Chi è Don Bluth Satyrnet.it

«Per non alzarci invano di buon mattino… Al servizio dei poveri, dei bambini, degli ultimi e dei lontani»: questo il messaggio dell’incontro che si è tenuto nella sede di Pachino del Polo formativo ed ...Il ministro dello Sport: “Attendiamo le motivazioni pe capire se siamo di fronte a pratiche di una sola società o a un sistema più generale. Ma per questo bisogna aspettare. L’importante che non diven ...