Chi deve condurre Sanremo | prego? Tremendo scivolone di Geppi Cucciari

(Di martedì 24 gennaio 2023)scivola su. Di fatto la conduttrice di Splendida cornice, in un'intervista a Oggi parla del Festival e provava a buttarla sulla polemica, ormai sterile del femminismo che si oppone al presunto maschilismo imperante. E così nel corso della sua chiacchierata sul settimanale afferma: "Sogno che una donna conduca il Festival di". A chi le chiede di uscire dalla nicchia dei suoi programmi magari peril Festival risponde così: "Amadeus lo fa con grande stile, è impeccabile". poi però aggiunge: "Certo che mi piacerebbe. Quando sento annunciare: “l'ospite femminile della prima serata sarà…” sogno di vedere una donna all'Ariston e leggere sui quotidiani la lista dei maschi a rotazione". Ma in realtà, dando una semplice lettura all'elenco dei conduttori del Festival ...

1 . Domani, in Cassazione, si terrà un'udienza molto attesa: la prima sezione penale, infatti,decidere se riproporre o meno alla Consulta i propri dubbi di costituzionalità riguardanti il c.,...Maessere fatto il tutto con chiarezza politica" dice l'ex presidente del Consiglio. "A noi - ... "Conte vuole costruire un'Europa più verde e solidale Non è credibile daha approvato, da ...

Esenzione canone rai 2023, chi deve presentare domanda entro il ... Money.it

Prospetto informativo disabili 2023: cos'è, guida, scadenza Ti Consiglio

Comprare casa: dall'agente al notaio, chi deve fare cosa We Wealth

Covid, tornano i vaccini: chi deve fare la quinta dose QuiFinanza

Responsabilità del costruttore: chi deve agire La Legge per Tutti

Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Quante volte abbiamo sentito negli anni "Ho fatto tanti sacrifici per essere qui" Nel mondo della Formula 1 abbiamo tantissimi esempi al riguardo, eppure non tutti la pensano così. Mark Webber, ex pi ...