Insomma nello spogliatoioSilva non vuole rivali e illo ha accontentato. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.Ilscatenatissimo sul mercato è pronto a blindare un suo senatore. Si tratta dell'ex - MilanSilva , che, nonostante i 38 anni di età è pronto a firmare un nuovo accordo con i Blues. Lo ...

Chelsea, Thiago Silva giura fedeltà: pronto il rinnovo di contratto Pianeta Milan

Chelsea, si pensa al rinnovo di Thiago Silva fino al 2024 Sportitalia

Chelsea, obiettivo rinnovo di Thiago Silva: il difensore è in scadenza a giugno TUTTO mercato WEB

Chelsea, scelta fatta per Thiago Silva: ecco cosa trapela Calciomercato.com

Chelsea, obiettivo rinnovo per Thiago Silva: Potter al lavoro Footballnews24.it

Secondo quanto riportato dal The Times, il Chelsea vorrebbe rinnovare per un altro anno (fino al 2024) il contratto di Thiago Silva. In caso di buona riuscita della trattativa, il calciatore potrebbe ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...