Chelsea scatenato | ingaggio top per scipparlo alla Juve

La Juventus subisce uno scippo dallo: londinesi ancora all'attacco sul mercato, brutte notizie per i bianconeriE' un momento difficile a dir poco, quello della Juventus. I bianconeri, già alle prese con una annata ...Primo su tutti Nicolò Barella, che hapiù volte l'interesse del, ma in passato anche del Liverpool. E poi c'è Lautaro Martinez, anche lui come il centrocampista sardo in scadenza a ...

UFFICIALE: Chelsea scatenato, preso anche Noni Madueke. Contratto fino al 2030 TUTTO mercato WEB

MERCATO - Chelsea scatenato, preso anche Madueke. Al Nassr su Marcelo. Il Bayern Monaco ha provato a... Voce Giallo Rossa

Chelsea scatenato: ufficiale l'arrivo di Noni Madueke TuttoCalcioNews

Chelsea scatenato sul mercato: pronta un'offerta da 30 milioni per Madueke del PSV TUTTO mercato WEB

Chelsea scatenato: dopo il colpo Badiashile, assalto finale a Enzo Fernandez del Benfica TUTTO mercato WEB

Il Chelsea non avrebbe ancora terminato la faraonica campagna acquisti di gennaio: secondo il Mirror vuole anche Moises Caicedo del Brighton. Per il centrocampista sono pronti 70 milioni di euro dopo ...Nketiah beffa i Red Devils e manda in visibilio l'Emirates. Solo un triste 0-0 tra Liverpool e Chelsea. Il quadro della 21/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...