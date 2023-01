Che Dio ci Aiuti 8 si farà su Rai 1? Anticipazioni sull’ottava stagione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023) È una delle serie televisive più apprezzata dal pubblico italiano. Quest’anno ‘Che Dio ci’ è arrivata al settimae c’è chi si chiede già se è in programma un ottavo capitolo. D’altra parte si tratta di una fiction che i telespettatori seguono dal 2011 e alla quale si sono appassionati tanto da sperare che ci sia un proseguo. Suor Angela corre in aiuto delle ragazze che ospita nel convitto Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, insieme alla sue consorelle gestisce un convitto nel quale vengono ospitate generalmente ragazze, alle quali le religiose cercano di dare una mano cercando di stare loro vicino e aiutandole e superare il momento di difficoltà. Vicende alle quali il pubblico si è affezionato, così come ha imparato ad apprezzare i protagonisti della serie televisiva. Elena Sofia Ricci lascia la serie tv Per quanto riguarda ...