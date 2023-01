Che cos’è una Pompa ABS?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il moderno sistema di frenata antibloccaggio, o unità, è diventato una parte essenziale dei modelli di auto e moto attualmente in circolazione. Questo sistema è stato utilizzato per la prima volta in un’auto di Formula 1 negli anni ’60, quando alcuni piloti si lamentarono con i commissari di gara di aver perso il controllo in curva in condizioni di bagnato. In seguito ad alcune ricerche e sviluppi, gli ingegneri scoprirono che grazie alle unitàcorrettamente installate nelle auto da corsa, i piloti erano in grado di affrontare le curve più rapidamente senza perdere la trazione. Da allora, l’ascesa dellaè stata inarrestabile. Oggi è praticamente impossibile costruire veicoli a motore privi di questa fondamentale caratteristica di sicurezza. Quali sono i Vantaggi? La maggior parte delle unità di ...