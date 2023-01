Che cosa c' è di vero sui funghi di The Last of Us

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il responso della scienza sul fungo della serie tv tratta dal famoso videogame: si tratta del cordyceps, un genere che attacca gli insetti (esattamente come in TLOS)

Sembrail titolo voglia andare in congestione, segnalando un primo supporto a 13,75 euro, sotto ... Focus su Telecom Italiapuò dirci in merito al recente andamento di Telecom Italia Telecom ...Avevamo chiesto a ChatGpt di scrivere il testo perfetto per conquistare l'Ariston. Un nostro lettore ci ha preso alla lettera e lo ha messo in musica. Eccone è uscito Forse non riusciremo davvero a sbancare l'Ariston, anche perché rivelando questa canzone a voi in anteprima abbiamo già violato il regolamento. Però l'esperimentovi stiamo ...

Violenza ostetrica, le testimonanze dopo il neonato morto al Pertini: cos'è Corriere della Sera

Micoren: che cos’è, a cosa serve e perché lo usavano i calciatori La Gazzetta dello Sport

Che cos’è il corecore, il trend di TikTok che capisci solo se hai vent’anni la Repubblica

L’inflazione scende, che cosa faranno ora le banche centrali Domani

Libero mail e Virgilio down, disagi in tutta Italia: cosa sta succedendo Affaritaliani.it

L'architetto indiano ci lascia a 95 anni, dopo aver attraversato e segnato l'intera storia dell'architettura globale dal dopoguerra. Ritorniamo al 2018, quando aveva aperto a Domus Sangath, il suo stu ...Niente da fare per Jiri Lehecka nei quarti di finale agli Australian Open 2023. Sul cemento della Rod Laver Arena, a Melbourne (Australia), il ceco ha provato a mettere in difficoltà il greco Stefanos ...