Charlie Gnocchi inondato di critiche dai fan di una gieffina | la replica FOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 24 gennaio 2023)interviene sui social dopo leche sta ricevendo dai fan di una: ecco qual è stata la suaL’ex gieffinoieri sera nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello VIP 7 è stato citato dalla coinquilina Nikita Pelizon durante un confronto con Luca Onestini. L’ex gieffino è stato eliminato dalla Casa più spiata d’Italia pochi mesi fa e continua a seguire il reality show di Canale 5 in ogni puntata direttamente dallo studio insieme agli altri eliminati di questa edizione. La giovane modella ha coinvoltomentre stava spiegando una scena avvenuta in Casa con Onestini poco prima del serviziografico natalizio.Leggi anche —>Guendalina Tavassi, come sta dopo il ...