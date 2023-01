Cegos Barometer | 3 dipendenti su 4 pronti a cambio totale di carriera

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Labitalia) - Siamo di fronte a una grande riconversione? Il Covid ha rivelato che una percentuale importante dicerca più significato nella propria vita lavorativa; il 78% (3 italiani su 4) sarebbe disposto a prendere in considerazione undi. Direttori ed hr manager sono consapevoli del fenomeno e si stanno attivando per programmi di retraining, ma solo il 24% ha già implementato misure. Del resto lo sviluppo delle competenze è sempre più vitale per adattarsi alle trasformazioni in atto: in particolare per quella digitale (61%), quella legata alle nuove modalità di lavoro (52%) e quella sulla sicurezza informatica/cybersecurity (39%). Sono queste, infatti, le 3 grandi sfide - seguite da diversity & inclusion e transizione ecologica - che avranno il maggior impatto ...