Castagnole al cioccolato light | con sole 50 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 24 gennaio 2023) Amate i dolci ma siete a dieta? Ecco una ricetta davvero sfiziosa, per cucinare delle buonissimeal, contengono solamente 50al: il dolcecon50Ingredienti: 250 grammi di farina di tipo 00 100 grammi di yogurt bianco greco 80 grammi di zucchero bianco da tavola (oppure potete utilizzare 40 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 60 grammi difondente 50 ml di olio di semi di gira40 grammi di cacao amaro in polvere 30 ml di latte 5 grammi di lievito in polvere per fare i dolci Un uovo intero. Vi serviranno anche: Q.b. di acqua per riempire la pentola per il bagnomaria Q.b. di olio di semi di arachide (se ...