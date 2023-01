Caso Regeni | Tajani ribadisce la volontà dell’Egitto di collaborare | “Nessun tentennamento”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le parole del ministro degli Esteri Antoniopronunciate a margine di un incontro al Cairo con Al-Sisi su una sbandierata “collaborazione” nei casie Zaki erano state duramente criticate dai genitori del ricercatore ucciso dalle forze di sicurezza del dittatore africano. Oggi, il numero due di Forza Italia rafforza il concetto: “Continuiamo a lavorare per raggiungere la verità, perché i colpevoli dell’omicidio vengano condannati. Continueremo a insistere con l’Egitto perché si possa fare piena luce e i colpevoli possano essere perseguiti”.annuncia che non ci sarà “” ma parlando con l’Ansa riconosce che con l’Egitto si debba “parlare” anche su altri temi perché l’Italia ha “il dovere di garantire la stabilità del Nord dell’Africa e ...

Leggi Anche Giulio, Metsola: il Parlamento Ue non si fermerà fino a giustizia Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è cautamente ottimista: 'Penso che avremo verità sul- ha detto a Diario del Giorno su Rete 4 - . Penso ci sia la volontà da parte dell'Egitto di cooperare al 100% con l'Italia, perché c'è la necessità delle due nazioni di parlarsi e ...TRIESTE, 24 GEN Sul"nessun tentennamento": lo dice all'ANSA il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della Conferenza sui Balcani in corso a Trieste. "Continuiamo a lavorare per raggiungere la ...

