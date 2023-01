Caso plusvalenze | altri 5 club a rischio per le partnership opache

(Di martedì 24 gennaio 2023) Altre cinque squadre di Serie A potrebbero presto essere coinvolte nel. Tutti i dettagli sulla situazione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,potrebbe presto essere coinvolti nel. Si tratta di Sampdoria, Empoli, Udinese, Atalanta e Sassuolo, citati a più riprese nelle intercettazioni di Fabio Paratici. Queste squadre avevano uno stretto legame con la Juventus, con cui hanno effettuato varie operazioni come quella per Merih Demiral e Manuel Locatelli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... che ha inflitto ben 15 punti di penalizzazione alla Juventus per il. Una sentenza che continua a far discutere e che complica notevolmente i piani dei bianconeri, zavorrandoli ...In realtà ilJuve rischia di essere un boomerang per il movimento. La Signora ha fatto sistema ... La Procura di Napoli indaga sulledel club di ADL, anche se pare prendersela comoda. ...

Caso plusvalenze, il Milan non è coinvolto: smentita in diretta a Sky (VIDEO) MilanLive.it

Video, Cassano: "Juve Sulle plusvalenze sto con loro" La Gazzetta dello Sport

'Napoli coinvolto nel caso plusvalenze', la risposta del ministro Abodi AreaNapoli.it

TWITCH - Avv. Vizzino sul caso Plusvalenze: "Milan non coinvolto. La Juve ha violato i principi di... Milan News

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa torna a parlare del caso plusvalenze coi 15 punti di penalizzazione per la Juventus ...Su Gazzetta - Caso partnership “opache” Adesso rischiano 5 squadre Istruttoria in corso per Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e ...