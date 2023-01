Caso plusvalenze alla Juventus | polemica di Evra contro i tifosi del Napoli VIDEO

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ilche ha investito il calcio italiano sta facendo discutere tutto il mondo. Anche all’estero la pesante penalizzazione da 15 punti inflittasta creando discussioni. In Italia intanto monta la, con ibianconeri che accusano un po’ chiunque per la penalizzazionepropria squadra, soffermandosi anche sulla disparità di trattamento – secondo la loro visione – che la Corte d’Appello della FIGC ha riservatoe alle altre società coinvolte nel. Anche tanti ex calciatori dellasi sono voluti schierare in favore del club bianconero. I vari Marchisio, ma anche Chiellini, nei giorni scorsi hanno ...

Con questa frase pubblicata su Instagram come didascalia di un lungo video social, Patrice Evra rompe il silenzio e dice la sua sulla penalizzazione per ilche ha colpito il club ...La penalizzazione della Juventus per ile le altre che potrebbero arrivare per la manovra stipendi , aggiunte alle probabili sanzioni UEFA, mettono a repentaglio non solo il presente del club bianconero, ma anche il suo ...

Serie A - Caso plusvalenze, Osimhen: procura chiede altri 6 mesi per le indagini. Cosa rischia il Napoli Eurosport IT

Repubblica - Plusvalenze Serie A: la Procura FIGC chiederà gli atti sul presunto falso in bilancio Napoli di ADL, non ... CalcioNapoli24

Video, Cassano: "Juve Sulle plusvalenze sto con loro" La Gazzetta dello Sport

'Napoli coinvolto nel caso plusvalenze', la risposta del ministro Abodi AreaNapoli.it

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato ai microfoni di GOAL commentando così il caso plusvalenze: "Penso che negli ultimi anni, nel calcio, ci sia stata ...Questo anche e soprattutto alla luce delle innovazioni tecnologiche richieste e rafforzate proprio dalla bozza del nuovo codice Codice appalti, OICE: “Incentivare la P.A. Ciò in favore dei tecnici del ...