Case «green» | gli edifici da adeguare in Bergamasca sono almeno centomila

Anche il Gruppo CMI prenderà la cantieristica navale basata sulle tecnologiecome un nuovo ... inoltre, il nostro impegno al servizio dei nostri clienti, in particolare delle principali...... dalla rigenerazione e ripristino di spazi a verde costruendo "" secondo la linea di indirizzo europea al tema del piano nazionale di ripresa e resilienza. La conclusione dell'incontro ha ...

L'allarme di Confedilizia sulle case Green: «La tassa Ue sugli immobili costerà 10 mila euro a famiglia» Open

Direttiva Case green, FIRE: ‘frenare la proposta non ha molto senso’ Edilportale.com

"Risparmi non comparabili ai costi". La verità sulle case green dell'Ue ilGiornale.it

Case Green, la Bce dice "no" TGCOM

Juan Carrito, l'orsetto marsicano conosciuto da tutti, non c'è più. Morto in una collisione, sul ciglio della strada. Con lui abbiamo fallito ...La tassa green rischia di diventare una mazzata per le famiglie italiane. Applicarla da noi compromette il patrimonio immobiliare ...