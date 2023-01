Cartabianca | ospiti stasera | 24 gennaio 2023

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 17, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. La cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, la riforma della Giustizia, le ultime sul covid e sulla guerra in Ucraina saranno al centro del programma.di oggi, 24Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia – Fratelli d’Italia; Andrea Orlando, Partito Democratico; Maurizio Lupi, presidente Noi moderati; Nicola Fratoianni, segretario Sinistra italiana; Silvia ...

Gliin studio aCome dice il titolo stesso della trasmissioneè un'occasione per i tantidel mondo dello spettacolo e della politica di parlare, condividere, ...... lasciandosi andare a uno sfogo Momenti di forte tensione a, il programma condotto da ... Per tale ragione le trasmissioni come quella della Berlinguer stanno invitandodi vario tipo ...Nuovo appuntamento con #cartabianca, oggi, martedì 17 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. Saranno ospiti di Bianca Berlinguer: Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo; Pif, regista e conduttore di “C ...