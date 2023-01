Carciofi Alla Giudea Ricetta

Leggi su 20migliori

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ingredienti Per preparare questa deliziosadi, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: – 6freschi – 1 limone – 1 cipolla bianca – 2 spicchi d’aglio – 1 cucchiaio di prezzemolo tritato – 2 cucchiai di olio extravergine di oliva – Sale e pepe q.b. Preparazione 1. Per iniziare, lavate accuratamente isotto l’acqua corrente. Tagliate le punte e rimuovete le foglie esterne più dure. Tagliateli a metà e con l’aiuto di un cucchiaio, rimuovete la barbetta all’interno. 2. Mettete iin una ciotola e conditeli con il succo di limone, in modo da evitare che anneriscano. 3. In una padella, scaldate l’olio e fate soffriggere l’aglio e la cipolla tritati finemente. Aggiungete ie fateli cuocere a ...