Carburanti | proseguono rialzi prezzi benzina e gasolio

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Continuano a salire con forza idei, spinti dal nuovo deciso rialzo (il quinto consecutivo per la, il secondo per il) delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, tornate ai livelli di fine novembre. Ancora in ascesa le medie nazionali deialla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati di. Stessa mossa per IP e Tamoil, mentre per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati ...

