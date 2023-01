Carburanti | Meloni | “Siamo andati incontro ai benzinai | il decreto è giusto”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 24 gennaio 2023) ALGERI – “Abbiamo immaginato dei provvedimenti, la categoria si è confrontata con il governo due volte, ha fatto legittime rimostranze, alcune erano di buone senso e su quelloma non potevamo tornare indietro su un provvedimento: pubblicare il prezzo medio settimanale, anche per far capire all’utente la situazione, secondo me è una iniziativa di buon senso”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti ad Algeri, a proposito dello sciopero dei. “Li abbiamo convocati già due volte. Noi – ha spiegato – abbiamo tentato il più possibile di andare loro, partendo dal presupposto che il governo non ha mai immaginato i provvedimenti fatti come un modo per additare la categoria, piuttosto come ...